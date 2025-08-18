Criscitiello: "Inter quanti errori, ma vedrete che arriveranno colpi per superare il Napoli"

L’Inter si è persa ma si ritroverà. Più errori in 4 mesi che negli ultimi 4 anni. Così titola l'editoriale di Michele Criscitiello su Sportitalia: "Si sono fatti riprendere mentre partivano e tornavano da Londra per convincere Fabregas, allenatore del Como, e sono tornati con un due di picche e con Chivu in panchina che poteva essere adatto all’Under 23 ma Vecchi sicuramente ha più esperienza in categoria. Poi c’è stato il mercato. Qualche colpo chiuso tra Parma e Marsiglia fino ai titoloni che hanno messo alle corde l’Inter. Lookman e Kone.

Se per il secondo c’è la giustificazione che la Roma ha cambiato idea per la trattativa con l’Atalanta l’Inter ha sbagliato tutto dall’inizio. E comunque finirà avrà perso: tempo, immagine e forse soldi. Ora Marotta ha solo una strada: rilanciare e prendere Lookman a 50/55 milioni di euro. In questa storia sta sbagliando anche Percassi che consente ad un suo tesserato di sparire e rifugiarsi nei resort europei. La Dea deve bloccare gli stipendi al nigeriano e fare causa al calciatore e agli agenti, deve prendere le 55 pagine di Drogba e conservarle per accendere il fuoco quando arriverà il primo freddo. L’Inter ha commesso più errori in 4 mesi che negli ultimi 4 anni ma vedrete che nelle ultime due settimane di calciomercato saprà piazzare i colpi last minute che servono a Chivu per scavalcare Conte nelle gerarchie della serie A.