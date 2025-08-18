Benitez sulla sfida Inter-Napoli: "C'è una leggera favorita"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, in edicola quest'oggi, ha parlato il tecnico di lungo corso con un passato in Serie A sulle panchine di Napoli e Inter Rafa Benitez. Queste le sue parole: "Cosa aspettarci? Probabilmente, la solita sfida tra Napoli e Inter. In questo momento, quando mancano una due settimane alla chiusura del mercato, mi sembrano le squadre più complete. Un leggero vantaggio va assegnato al Napoli, per le cose che sappiamo: perché ha vinto ed è giusto; perché ha ancora Conte in panchina e ciò diventa obbligatoriamente un fattore".

Cosa porta De Bruyne?

"Siamo al cospetto di un centrocampista di rara intelligenza. È un uomo in grado di fare la differenza. Ha una personalità dominante, diventerà il riferimento certo di una squadra alla quale la personalità non è mai mancata, ereditata da un allenatore che sa come si vince".

Sull'Inter.

"La struttura dell’Inter è potente, l’attacco ha una sua consistenza internazionale. E poi sono state indirizzate operazioni in prospettiva: lo è Bonny, per esempio, che alle spalle di Lautaro e di Thuram può solo imparare in fretta".