Cucci elogia Osimhen: "E’ un misto di talento, umiltà e apprendimento"

Italo Cucci, storica firma del giornalismo sportivo italiano, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "In questo momento il Napoli sta facendo qualcosa di diverso e meglio rispetto agli altri. Il Napoli ha una linea di rendimento lineare sul quale non gli si può dire niente. La cosa fondamentale di questa squadra è l’aver preso soli due gol, vedere il Napoli è come vedere il calcio. La squadra in campo passa dall’entusiasmo ai momenti di prudenza e riflessione, che durano poco. Spalletti sta veramente realizzando il suo sogno, è vero che manca ancora tanto, ma cominciando così è un bel inizio che dà una carica straordinaria ai giocatori.

L’ambiente? Non deve influenzare troppo la situazione. Pare che per il momento non ci siano degli appunti da fare a Spalletti. Si sta assistendo ad una regolare esibizione di calcio che ottiene il massimo in termini di spettacolo e di punti. Nessuno può dire niente, è una grande operazione di calcio fatta da Spalletti che non si può discutere.

Osimhen dove può migliorare? E’ come quello studentello che avendo letto Pinocchio gli manca di leggere ancora la Divina Commedia. Non ha grande esperienza, ma Spalletti gli sta insegnando tanto e lui è lì che apprende, questo è fondamentale. Su Spalletti ha detto: 'Sto imparando molto da lui, è un maestro', ciò che significa che ha quella umiltà che a molti manca". E’ un misto di talento e di apprendimento.

Le dichiarazioni di Mazzarri dopo la sconfitta di ieri? Gli voglio molto bene, capisco che da una mortificazione e con la contestazione cagliaritana si può trovare una scusa per come sei stato sconfitto. Difficilmente ammette che gli altri hanno giocato meglio di lui, ma discutere la prestazione del Napoli è come perdere tempo”.