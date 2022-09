Cucci: "Il Napoli aveva una buona squadra che però non ha vinto nulla, è stato meglio cambiare"

Italo Cucci, firma storica del giornalismo sportivo nazionale, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli

Italo Cucci, firma storica del giornalismo sportivo nazionale, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Io sono convinto che il Napoli farà bene e per fortuna l'ho scritto già un po' di tempo fa. L'anno scorso c'era una buona squadra, ma se con quella buona squadra non sei riuscito per anni a vincere allora è meglio cambiare. Lo Spezia è una squadra rognoso, ha creato problemi a tante squadre importanti. Quest'anno mi immagino un campionato un po' diverso. Juventus-Salernitana? Io sono un acerrimo nemico del VAR, per cui tutto ciò che sta succedendo mi rallegra".