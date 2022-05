Cucci: "Mertens va rinnovato, anche ADL non ha dubbi. Gli do un consiglio: prendi Dybala!"

"Per me è fondamentale, ogni volta quando è stato sostituito è stato un errore".

Italo Cucci, firma storica del nostro giornalismo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli: “Chi ha ragione Spalletti o Mertens? Mertens è il più napoletano che ci sia in circolazione, hanno ragione tutti e due. L’unica cosa è che meglio fosse uno della società a parlare della Champions conquistata, preferirei che l’allenatore parlasse più dell’aspetto calcistico. Uno scudetto mancato è uno scudetto mancato. Empoli sarà ricordata, il Napoli ci è andato tanto vicino e ogni volta è successo qualcosa, quest’anno è stato più pesante delle rinunce passate. Quando parliamo del tifoso parliamo di un estremista, il termine deriva dalla mattia tifo e quindi giustamente sono persone malate della loro squadra. Il tifoso ha ragione perché ogni volta che si arriva lì capita sempre qualcosa.

Va rinnovato Mertens? Per me è fondamentale, ogni volta quando è stato sostituito è stato un errore. Penso che ADL non ha dubbi, in Mertens ci sono tutti i contenuti positivi. Sono dalla parte di Ciro. La Champions è diventato un sussidio economico, ma arrivare primi è sempre meglio.

Concludo dicendo che io ho visto giocare Sivori e Maradona, consiglio al Napoli di prendere Dybala”.