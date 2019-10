Cucci: "Mi aspetto un bagno d'umiltà da Ancelotti. Lozano? Smettiamo di buttare i soldi"

Il giornalista Italo Cucci è intervenuto a ''Si Gonfia La Rete" trasmissione in onda su Radio Marte, queste le sue dichiarazioni: "La parola crisi vuol dire anche trasformazione. Crisi non è solo motivo di disperazione ma anche trasformazione in meglio. Quella che sta passando il Napoli è una situazione di questo genere. Quando si beve sempre champagne e all'improvviso ti ritrovi a bere gazosa ci rimani un po male.



Momento negativo del Napoli? In questo periodo ci sono situazioni abbastanza deplorevoli come il Milan o la Sampdoria. A Napoli c'è un colpevole atteggiamento di sicurezza che, una volta non arrivati i risultati, si può trasformare in depressione. Mi aspetto un bagno d'umiltà da parte di Ancelotti e del suo Napoli.



Lozano? Bisogna smettere di buttare i soldi dalla finestra. Stiamo finanziando il calcio altrui, sarebbe meglio aprire gli occhi al nostro calcio. Bisogna portare gente che sa come muoversi nel nostro campionato.



Campionato? Viviamo in un calcio dove la notte pensi a Spalletti e la mattina a Pioli. Nella Juve volevano andare via Higuain e Dybala, Sarri pensava di ritrovarsi una squadra sbagliata e invece anche quest'anno saranno cavoli amari per gli avversari dei bianconeri".