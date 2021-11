Cucci: "Napoli, cosa succede? Insigne triste, Spalletti dia più fiducia a Mertens"

Italo Cucci, firma storica del giornalismo sportivo italiano, ha commentato la prova del Napoli contro il Verona ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non ho visto il solito Napoli, cosa succede? Bisognerebbe trovare una soluzione per le partite col Verona, bestia nera degli azzurri. Ma la sosta non è la soluzione ai problemi evidenziati. Mi auguro che il problema Insigne venga risolto. Quando lo vedo in panchina con la faccia triste, sovrappensiero, non è un bel vedere. Raccomanderei a Spalletti di dare più fiducia a Mertens, che è un ragazzino in una forma strepitosa".