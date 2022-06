Cucci: "Non raccontiamoci balle, Napoli e il Napoli non sono più uniti dai tempi di Maradona"

Italo Cucci, firma storica del giornalismo nazionale, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Italo Cucci, firma storica del giornalismo nazionale, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non raccontiamoci delle balle, il Napoli non è più unito dai tempi di Maradona. E per Napoli intendo la città, lo stadio, i tifosi con la squadra. Il terzo posto conquistato dal Napoli è abbastanza, anche perché permette alla squadra di essere ancora in Europa. Ma la compattezza è una cosa straordinaria e necessaria per fare bene".