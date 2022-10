Cucci: "Roma-Napoli d'altri tempi, quante botte! Di Osimhen mi ha sorpreso una cosa"

Italo Cucci, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Italo Cucci, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho visto una partita dei miei tempi, piena di botte e poi decisa da un gran gol di Osimhen, di cui mi ha sorpreso l'impegno nella ricerca del gol, anche dopo quell'errore. Scudetto? Non è corretto non riconoscere che il Napoli gioca un'altra storia. Non sono solo le undici vittorie consecutive, ma dodici nelle ultime tredici partite, tutte con risultati positivi e in tutte le competizioni, in Italia e in Europa. Credo che il Napoli arriverà a vincere la prima parte del campionato, fino al Mondiale, e spero che non ci siano cali poi alla ripresa".