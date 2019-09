Cucci scarta il Napoli: "Quest'anno punto su Conte, ad Ancelotti manca la scintilla"

Una delle penne più prestigiose in Italia, Italo Cucci, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, del campionato appena cominciato: "Il Napoli tiene su la baracca come meglio può. Ci ha tenuto svegli per anni. Quest'anno punto su Conte. Genoa? Andreazzoli sa di calcio, se fosse rimasto alla Roma, il club avrebbe avuto una crescita migliore. Aveva tutti i numeri per restare nella Capitale. Può divertire. Può fare come Bagnoli nella sua ultima stagione a Genova. Ancelotti? Non lo capisco. Napoli non è mica così facile. Lui ci sta benissimo lì, Napoli sa essere incantatrice. Servirebbe un qualcosa, una scintilla, che gli faccia venire voglia di fare il colpo grosso".

Su Sarri "La sua mano sulla Juve? Ancora dobbiamo vederla. A Napoli è stato in grado di fare quello che voleva o quasi. Ora si è trovato in una Juve dove deve ancora capire chi c'è e chi non c'è. E non è un grande aiuto".