Cucci: "Se il Verona condanna davvero lo striscione prenda gli autori e li cacci dal Bentegodi!"

Italo Cucci, celebre firma del giornalismo sportivo italiano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Italo Cucci, celebre firma del giornalismo sportivo italiano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Verona è indiziata da tantissimo tempo per quello striscione. Non mi basta leggere che la società condanna il gesto. Se la società condanna, si prende l'elenco di chi fa queste cose e li lascia fuori. Le società conoscono i loro polli e devono amministrarli. I veronesi non meritano di essere rappresentati da questi che io non so più neanche come definire, degli idioti preparati, si vede che là in mezzo i cervelloni ci sono ad animare questa truppa di coglioni. Le società o si danno da fare o vengono punite dalla FIGC".