Podcast Cucciari: "Conte-Napoli? Ero titubante, ma se si continua così farà grandi cose"

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato mister Alessandro Cucciari.

Napoli, ora si parla di rinnovo per Kvaratskhelia. Diventerebbe un elemento centrale per i prossimi anni:

"Ha 23 anni, sa benissimo che il Napoli per lui è stato fondamentale per la sua crescita, credo che non poteva capitargli cosa migliore che avere Conte. Il suo atteggiamento come uomo è stato di riconoscenza, credo che ADL voglia in qualche modo continuare a costruire il Napoli e farlo grande. Ero molto titubante del fatto che Conte accettasse questa piazza, per un problema di incompatibilità di caratteri. Ma se il rapporto con ADL continuasse così possono davvero fare grandi cose. Sono due caratteriali che vogliono vincere, se trovano l'equilibrio giusto possono fare molto bene".