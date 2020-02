Curiosità Mertens, il sarto: "Ogni gol era una camicia, quando ne fece 27 dissi: basta!"

Ciro, il sarto di fiducia di Mertens, ha raccontato a Dazn, in uno speciale dedicato al belga, l'uomo Dries, tra curiosità e retroscena: "Molte volte abbiamo fatto delle scommesse, ad ogni suo gol c'era in palio una camicia, in una stagione ne fece 27 di gol e dissi: basta, non se ne può più (ride, ndr)".

Oggi Mertens è a quota 121 gol in azzurro e ha raggiunto Hamsik in cima alla classifica all-time dei marcatori del Napoli.