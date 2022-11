D'Agostino: "A Giuntoli consiglio un giocatore dell'Udinese"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gaetano D'Agostino, ex centrocampista dell'Udinese

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gaetano D'Agostino, ex centrocampista dell'Udinese: "Aver sfiorato l'azzurro del Napoli resta un rammarico, ma ormai la racconto con più tranquillità. Quella scelta lì mi ha fatto perdere un treno importante. Giocare in questo Napoli sarebbe un sogno per chiunque, mi sarebbe piaciuto e come... Ecco: sono stato sciocco a dire no in passato, ma a dire no a questo Napoli sarei stato un pazzo (ride ndr)! La vera forza del Napoli di Spalletti è che non ci sono prime donne, il mister sta facendo sentire tutti importanti. Prima di tutto viene il noi e poi l'aspetto personale. Un punto debole nel centrocampo del Napoli? Impossibile trovarlo. E' un reparto vario e completo, c'è tutto. Questa squadra non sta vivendo ormai un momento magico, ormai c'è consapevolezza della propria forza. Nelle vittorie con la Roma, Atalanta ed Empoli non c'è stato un gioco stellare. Le ha vinte tutte di maturità e i segnali forti sono questi. Lo scorso anno le avresti perse gare simili. Spalletti e Giuntoli sono gli artefici reali di questo capolavoro. Contro l'Udinese, il Napoli vivrà una gara simile a quella vista contro l'Atalanta. I friulani hanno buoni elementi, gli azzurri dovranno fare una grande gara. Se consiglio Samardzic a Giuntoli? Sì, assolutamente. Ha ancora tanto da dimostrare, ma è un calciatore che a Napoli potrebbe crescere davvero in maniera importante".