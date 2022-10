D'Agostino: “A ritmi alti sarà dura per la Roma, Mou dovrà limitare il cervello del Napoli"

"Se gli azzurri dovessero confermare il loro momento di forma, i giallorossi dovrebbero soltanto fare un'impresa per vincere".

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Gaetano D'Agostino, ex calciatore di Roma ed Udinese ed attuale allenatore.

Come giudichi la Roma di Mourinho? "Non è sbalorditiva dal punto di vista del gioco, ma è concreta. L'obiettivo è il quarto posto, il club sta rispettando le aspettative. È comuque sempre sul filo del rasoio, spesso rischia di far svanire il bottino pieno". Cosa manca a Zaniolo per essere un top player? "Deve ancora distribuire bene le energie. Anche ieri non è riuscito a fare gol. Ha un buon potenziale, ma non è ancora un campione, dovrebbe segnare almeno 15 reti a stagione per diventarlo".

Giudizio sull'avvio di stagione dell'Udinese? "La squadra può arrivare lontano. Si fonda sull'organizzazione, ma se non riuscirà a mantenere questi ritmi prima o poi crollerà. Anche perché la qualità non è eccessivamente elevata. Se mantiene questo status può andare lontano, è molto fisica come squadra".

Simeone ha bisogno di spazio al Napoli? "Avrà il suo spazio. Ha dimostrato di essere un calciatore che comincia a vedere la porta, l'ho sempre seguito dal suo trascorso. Era troppo generoso, ma ora è maturato e sta trovando maggiormente la strada del gol".

Nel prossimo turno gli azzurri affronteranno la Roma..."Se il Napoli giocherà a ritmi alti, sarà dura per la Roma. Il club azzurro è bravissima tecnicamente. Se gli azzurri dovessero confermare il loro momento di forma, i giallorossi dovrebbero soltanto fare un'impresa per vincere. Mourinho dovrà far giocare la sua squadra tra le linee e dovrebbe limitare il raggio d'azione di Lobotka, cervello del Napoli. Quest'ultimo dovrà temere la ripartenza dei padroni di casa, perché questo sistema di gioco potrebbe essere pericolosi per la difesa dei partenopei".