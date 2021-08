D'Agostino boccia Amrabat per il Napoli: "Col gioco di Spalletti farebbe fatica"

Gaetano D'Agostino, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Nel 4-2-3-1 di Spalletti non credo che Amrabat ci stia bene. L'allenatore vuole subito la palla in verticale e il centrocampista della Fiorentina farebbe fatica. E' un giocatore che ha fatto bene con Juric perché giocava uomo su uomo nelle transizioni, non lo vedo nella scacchiere del Napoli e nei principi di gioco di Luciano".