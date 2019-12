D'Agostino: "Giusto portare i calciatori in ritiro. Il Napoli ha due facce..."

Gaetano D’Agostino, ex calciatore dell'Udinese è intervenuto durante la trasmissione "Radio Gol" su Kiss Kiss Napoli in merito alle ultime vicende di casa Napoli: "Ancelotti ha fatto una scelta giusta a portare i calciatori in ritiro. Questa decisione viene fatta dall’allenatore e dai calciatori in merito ad una presa di coscienza e può essere costruttivo. In alcuni casi si può ristabilire la serenità e avere più tempo per preparare con tranquillità la partita.

Napoli? Il Napoli ha due facce: in Europa sta giocando con grandi prestazioni e risultati, in campionato non riesce a decollare. Gli azzurri sono più una squadra europea che italiana”.