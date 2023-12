D'Agostino: "Se il Napoli non batte l'Inter dovrà concentrarsi sul 4° posto"

Gaetano D’Agostino, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Gaetano D’Agostino, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Meravigliosa l’esultanza sia di Simeone che di Anguissa, è un segnale di grandissima unione. Quel gesto mi ha portato a pensare che quello era un abbraccio di gruppo, di famiglia. Napoli-Inter sarà una bella partita, ancor più bella di quella col Real perchè se il Napoli vince riapre il campionato e fa abbassare la consapevolezza dell’Inter. Il Napoli farà una partita aggressiva a 200 all’ora. Il Napoli si gioca il 30% delle possibilità di arrivare allo scudetto, altrimenti dovrà concentrarsi sul quarto posto.

La fase difensiva? L’assenza di Kim è importante perchè lui era in grado di sovvertire dalla transizione negativa a quella postiva. Andava pulito sui duelli aerei, rubata palla andava a transitare nel centrocampo avversario prendendo metri. Rrahmani non è un veloce, è un difensore di lettura. Natan mi sembra più un braccetto di sinistra che un centrale di sinistra, è più portato per una difesa a tre. Mario Rui? E’ un terzino atipico, non è uno alla Di Lorenzo o alla Hateboer, ma è uno intelligente e bravo nella costruzione del gioco. Kvaratskhelia sta pagando dazio con l’assenza di Mario Rui”.