D’Alessandro: “Basta, serve uno stadio per il calcio! Ancora parlano di pista e terzo anello!”

Nel corso di Calciomania, trasmissione in onda su Radio Crc, il giornalista Massimo D’Alessandro ha parlato della questione stadio Maradona: “Gli appassionati di sport e di calcio sono tantissimi in questa città e non si può non tenerne conto. Le istituzioni non possono farlo e neanche il presidente De Laurentiis (e non lo fa). Al Napoli serve uno stadio per calcio! Ora, che si decida di abbattere completamente il Maradona e si costruisca un altro a Fuorigrotta, ma senza sta benedetta pista d’atletica, o lo si faccio altrove, non lo so, ma va fatto per il calcio. Sono sicuro che l’ipotesi ristrutturazione del Maradona, con i parcheggi sotterranei che non sono utilizzabili, con i palazzi attorno allo stadio che tremano…

Ho sentito di analisi che si stanno facendo sul terzo anello, che terzo anello non è dato che si tratta di un allungamento del secondo che fu chiuso molti anni fa e così lasciato perchè tremavano i palazzi affianco e non perchè tremava la struttura. Se tremano i palazzi affianco è un problema. Pensare di rimettere mano è il solito pezzotto che sarebbe assolutamente insopportabile. Credo di parlare a nomi di moltissimi tifosi, anche tifosi affezionati all’impianto di Fuorigrotta che ci ha regalato delle gioie immense ma che attualmente è il più brutto d’Europa!

Visto che le istituzioni sono così sensibili ad esempio alla bellezza delle stazioni della metropolitana, non vedo perchè non debbano tenerci anche alla bellezza di un impianto che deve essere per il calcio. E lo stadio Diego Armando Maradona è tra i più brutti in Europa, sicuramente sarà l’anno prossimo il più brutto della Uefa Champions League a cui il Napoli parteciperà!”.