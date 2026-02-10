D'Alessandro: "Col Genoa il Napoli l'ha vinta alla Conte, lo terrei a Napoli per altri 10 anni!"

Il giornalista Massimo D’Alessandro ha parlato ai microfoni della trasmissione 'Il Bello del Calcio' su Televomero: “Dissento sull’analisi di Modugno, per me il Napoli l’ha vinta nel modo di Antonio Conte, aggiustandola nel modo giusto. Su Buongiorno è inutile sprecare parole, i suoi errori hanno fatto male.

Conte a Napoli? Non solo per un anno, ma per altri dieci anni. La gente sta iniziando a capire e a vedere quanto lui è legato al Napoli, ma sul suo futuro dipenderà molto anche dalla concorrenza. Domani non schiererei Buongiorno, per me con la vittoria della Coppa Italia sarebbe una stagione da 9. Una stagione con infortuni, mercato bloccato e tanti problemi, credo sia una stagione da 9”.

Su Buongiorno: “Tu hai investito e tanto su un campione ed un Nazionale, lui doveva darti qualcosa in più. L’errore al primo minuto ci può stare, ma dopo devi reagire e invece non c’è stata, Conte l’ha dovuto tirare fuori. Non dico sia scarso, ma credo che lo abbiamo sopravvalutato. Una prestazione disastrosa, quella di ieri ma anche Copenaghen ha sbagliato”.

Su McTominay: “In molti lo avrebbero voluto vedere con la fascia da capitano e anche io lo avrei voluto vedere capitano. Inoltre non dimentichiamoci che il contratto va rinnovato il prima possibile”.

Su Lang e Lucca: “Già durante i due ritiri si parlava con molti dubbi su di loro e conferma che i tifosi del Napoli ne capiscono”.

Sul Como “Non mi piace il progetto del Como, è una finta piccola e in realtà ha speso molto. A me il modo di giocare del Como, preferisco allenatori come Allegri e Conte, il calcio ha mille gusti. Per loro non raggiungere la semifinale sarebbe un mezzo fallimento”.