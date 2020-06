D'Alessandro: "Giusto festeggiare, di fronte c'era la Juve ma è stata la peggiore tra le 4 semifinaliste"

Nel corso di Giochiamo d'anticipo su Canale 21, il giornalista di Radio Marte Massimo D'Alessandro ha parlato della vittoria della Coppa Italia: "C'era tanta voglia a Napoli di festeggiare qualcosa, mettere da parte anche il lockdown. E' un trofeo importante, la sesta Coppa Italia, il Napoli non ne ha vinti così tanti nella sua storia, poi di fronte c'era la Juventus, ma anche Sarri, Higuain. Io credo che se fosse stato un mini-torneo a 4, la Juve avrebbe fatto il quarto posto, delle quattro semifinaliste è quella meno si è fatta preferire, la Juve non mi ha mai convinto e quindi non direi neanche l'ombra di se stessa. Sarri mi è indifferente, l'ho apprezzato, non ci sono preconcetti da parte mia, ma ho visto una squadra senza né capo né coda".