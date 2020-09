D'Alessandro: "Osimhen entusiasma. Se resta Koulibaly, si può lottare per lo Scudetto!"

Nel corso di Canale 21, il giornalista di Radio Marte Massimo D'Alessandro ha parlato delle prospettive del Napoli: "Si è giocata ad una temperatura incredibile, il Napoli ha dimostrato di stare bene. Io sono entusiasmato da Osimhen, dopo averlo visto anche in ritiro, ed ho visto una freschezza ed una gioia che viene trasmessa a tutta la squadra. Se Koulibaly dovesse restare, e Osimhen dovesse confermare le sue prospettive, non è una bestemmia pensare ad un Napoli in lotta almeno per lo Scudetto".