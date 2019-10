D'Amico: "C'è troppa fretta nei giudizi. Il Napoli è tra le grandi del calcio mondiale"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Andrea D’Amico, procuratore tra gli altri di Masiello. Queste le sue parole: "Masiello non sa se giocherà al San Paolo domani contro il Napoli, ma lui è una roccia e fino alla fine ci proverà. Un conto è marcare Llorente e un altro è marcare Mertens, i difensori devono essere pronti e allenati per limitare entrambe le tipologie di calciatori, ma spero per Masiello che giochi Llorente perchè Mertens è in grande forma.

Napoli? Il Napoli ha avuto una battuta d’arresto, ma siamo sempre troppo frettolosi nell’esprimere dei giudizi per cui aspettiamo un attimo. Ancelotti ha esperienza e la grandezza del Napoli è essersi stabilizzato nelle grandi del calcio italiano ed internazionale



Atalanta? I tanti impegni portano una fatica mentale perchè ad un certo livello la fatica fisica si sente poco, ma una flessione è naturale. L’Atalanta ha un allenatore che spreme al massimo i suoi giocatori e a volte in Champions si paga dazio.



Gasperini come post Ancelotti? Gasperini ha dimostrato di essere un grande allenatore perchè i giocatori lo seguono, ma mi sembra prematuro pensare al dopo Ancelotti".