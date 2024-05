D'Amico: "Hojlund al Napoli? Si può fare con Osimhen allo United"

Andrea D’Amico, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Andrea D’Amico, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il futuro di Osimhen? E’ difficile dirlo adesso, siamo a maggio e non è un affare da poco per cui bisognerà aspettare. Lui è di lingua inglese, la Premier è il campionato più importante al mondo. Al Barcellona e al Real Madrid non ci va e se non va nemmeno al PSG e al Bayern gli resterà solo la Premier.

Scambio con lo United Osimhen-Hojlund? E’ fattibile, il Manchester United rispetta le caratteristiche dove potrebbe giocare Osimhen, insomma è un panorama plausibile. Gasperini? Vediamo come andrà la finale di stasera, dobbiamo aspettare”.