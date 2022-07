D’Amico: “Il Napoli sapeva di Koulibaly, non mi sorprenderei se avesse qualcosa in canna”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea D’Amico, agente

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea D’Amico, agente: “Sicuramente il Napoli sapeva della possibile scelta di Koulibaly e non mi sorprenderei se avesse già qualcosa in canna. Giuntoli ha dimostrato che si muove sempre sotto traccia durante il campionato e conclude gli obiettivi quando la gente non se lo aspetta”.