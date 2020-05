D'amico: "La questione Mertens andava risolta prima. Sui contratti in scadenza..."

Il noto agente di calciatori Andrea D'amico è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live in merito alla questione rinnovo di Dries Mertens: "Mertens è stato determinante in fase realizzativa in questi anni, ma non solo. Era una questione da risolvere molto prima, al netto della pandemia. Adesso aspettiamo la firma, credo sia fondamentale adesso.

Aguero? E’ un buon giocatore, ora non so quale sia la situazione. L’ammutinamento del 5 novembre? Resta un comportamento molto grave dei calciatori nei confronti della società e dell’allenatore. Non credo che questa partita si concluderà tanto facilmente. Adesso si attende anche una decisione ufficiale sui contratti in scadenza il 30 giugno: di fatto non c’è ancora una regola in tal senso. Siamo ancora nella terra di nessuno, il 19 maggio non ci sono sicurezze”.