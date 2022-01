D'Amico su Insigne: "Nessun colpevole, i contratti finiscono. Darà tutto per il Napoli fino a giugno"

Andrea D'Amico, intermediario dell'affare Insigne al Toronto, è intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24: "Non sono l'agente di Insigne, rappresentavo il Toronto nella trattativa. Ci sono tanti giocatori importanti a scadenza di contratto, è una trattativa negoziale normalissima. Anche Dybala è in scadenza, ma nessuno pensa che non si comporterà da professionista

Nessun colpevole se è finita tra Napoli e Insigne, i contratti cominciano e poi finiscono. Un professionista è un professionista, fino a fine stagione darà il meglio per il Napoli, poi vestirà un'altra maglia. Questo è il calcio, non ci trovo nulla di dissacrante.

Insigne ha già parlato con Mancini e non esiste nessun tipo di problema a riguardo. Sono valutazioni nell'interesse di una carriera del giocatore, della sua famiglia. Chi critica Toronto non conosce la città, gli italiani che ci vivono, la qualità di vita che c'è".