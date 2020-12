D'Amico su Osimhen: "E' sulla via della guarigione, i sanitari ci stanno lavorando"

Nel corso di 'Radio Goal', è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli l’agente Andrea D’Amico, intermediario della trattativa che portò Osimhen a Napoli: "Osimhen? Ho sentito William, mi sembra che sia sulla via della guarigione, non sta a me dire i tempi ma i sanitari ci staranno lavorando bene. Il nostro è un lavoro di relazione, le squadre vivono blindate per la paura che c'è adesso, è difficile rimanere in stretto contatto con i propri giocatori".