D'Amore: "Il 'Ciro' di Mertens appartiene alla sfera dei sogni, il mio è l'opposto..."

Marco D'Amore, attore e protagonista della Serie Tv 'Gomorra', ieri era a cena in compagnia di Dries Mertens, come mostrato da alcune immagini pubblicate sui social. Queste le dichiarazioni dell'attore a Radio Kiss Kiss Napoli: "Iniziamo a concederci molto raramente dei momenti in cui possiamo ritrovarci, ma io ho un'amicizia consolidata soprattutto con Dries, condivido con lui grandi interessi, ogni volta che possiamo ci ritroviamo questi spazi. Io dico sempre a Dries che il suo 'Ciro' appartiene alla sfera dei sogni, bellezza, gioia e fantasia, il mio appartiene più alla sfera nera dell'ambito dell'essere umano".