Da Cagliari avvisano il Napoli: "Nel 2022 numeri da primi della classe. Patto con Mazzarri"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Giuseppe Amisani, giornalista: "Nel 2022 la squadra viaggia con numeri da prima della classe. Ha perso solo contro la Roma abbastanza immeritatamente. Stiamo aspettando la lista dei convocati, tutto si deciderà in queste ore. Mazzarri ha tenuto alcune cose per sé ma mi sembra difficile che Pavoletti possa giocare dal primo minuto. A Empoli ha segnato ma pure non stava benissimo. Dovrebbero giocare Joao Pedro e Pereiro, c’è anche Keita ormai tornato dalla Coppa d’Africa.

Rendimento da Conference League? Questo non fa che crescere il rammarico. Mazzarri ci ha creduto, ha mostrato testardaggine e la sua mano si è vista. La squadra corre tanto, aggredisce, manca un po’ di cattiveria là davanti ma le cose stanno funzionando. La società ha tenuto fede al patto fatto con Mazzarri operando sul mercato togliendo pedine che non giovavano più di tanto al Cagliari, c’erano situazioni al limite che non giustificavano il rendimento in campo. Con pochi innesti è riuscito a risalire. Nandez cos’ha? Ci piacerebbe saperlo! Le conferenze stampa ormai sono tutte in videoconferenza. La mancata cessione e altre questioni lo hanno fatto soffrire di un po’ di mal di pancia, chiaramente poi non si fa bella figura. Fa tanti post sui social sugli allenamenti differenziati. Al momento va così”.