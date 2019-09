Da Castel Volturno: clima di grande concentrazione con voglia di ripartire subito

A Castel Volturno clima di grande concentrazione e voglia di ripartire subito. E' quanto riferito dagli inviati di Kiss Kiss Napoli al centro tecnico che hanno raccontato un po' l'umore del gruppo dopo un ko come quello col Cagliari, sicuramente non facile da digerire ed arrivato peraltro all'ultimo dopo una partita sempre alla ricerca del gol. In allenamento la richiesta è stata di tenere ritmi molto alti, ma nel gruppo non manca la serenità.