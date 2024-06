Da Dimaro: "Conte ci è già stato una volta, il vice Stellini ha fatto un sopralluogo"

vedi letture

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – I Tempo’ in onda su Radio Capri, è intervenuto Diego De Carli, responsabile dell’ufficio stampa della Val Di Sole

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – I Tempo’ su Radio Capri, è intervenuto Diego De Carli, responsabile dell’ufficio stampa della Val Di Sole: “Sia Stellini e sia Conte conoscono già Dimaro-Folgarida poiché nel 2010 erano già venuti in ritiro con il Siena. La novità è la scuola che si sta realizzando di fianco alla tribuna centrale dello stadio di Carciato e a piano terra si sta realizzando la palestra.

Stiamo cercando di accelerare i lavori per poter renderla funzionate durante il ritiro del Napoli. Il sopralluogo ha riguardato il campo e l’erba. Stellini e lo staff hanno dialogato a lungo con Paolo Dallapè, che si sta prendendo cura del manto erboso per portarlo in condizioni perfette per l’11 luglio. Per quanto riguarda l’area divertimento verrà allestita nell’anti stadio con lo storie, l’area giochi e area autografi e per le serate il palco verrà montato in piazza Madonna della pace come è stato fatto finora tranne lo scorso anno. Inoltre verrà aggiunta la copertura alla seconda tribuna che avrà una propria tettoia”.

Sulle amichevoli e sugli eventi: “Sono previste due amichevoli durante il ritiro, probabilmente contro squadre locali e di Serie C, per iniziare gradualmente la preparazione. Gli appuntamenti con il mister, la presentazione della squadra e varie attività di intrattenimento contribuiranno a rendere speciale l’esperienza per i tifosi”.