Da Dimaro: "Quest'anno in ritiro serate più ricche. Pensiamo a grossa immagine col tricolore"

Nel corso di 'Fuorigioco' su Tele A, Luciano Rizzi, presidente azienda promozione del turismo a Val di Sole, è intervenuto in collegamento da Dimaro-Folgarida.

Nel corso di 'Fuorigioco' su Tele A, Luciano Rizzi, presidente azienda promozione del turismo a Val di Sole, è intervenuto in collegamento da Dimaro-Folgarida: "Per quanto riguarda l'intrattenimento per i tifosi del Napoli questa estate a Dimaro, è vero che le serate potrebbero essere più ricche rispetto al solito. Agli appuntamenti dati dal Napoli (le serate con Made in Sud ad esempio), ne aggiungeremo di nostri. C'è un budget che definiamo prima e che non gestiamo noi, ma nulla osta che possiamo metterci anche del nostro. Quindi le serate saranno arricchite, bisognerà pensare anche a qualcosa per l'arrivo della squadra. Da noi quando c'era un grande evento c'era sempre una banda, quindi penseremo anche a quello. Penseremo anche a un qualcosa di visivo che ci sia prima che arrivi il Napoli e rimanga anche quando va via. Vale a dire, una grossa immagine col tricolore appena sarà possibile metterlo.