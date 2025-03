Da Firenze, Valcareggi: "La Fiorentina sta bene, Palladino ora ha abbondanza"

Furio Valcareggi, membro dell’entourage di Alessio Zerbin, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La Fiorentina sta bene, ha problemi di abbondanza per stasera. Giocherà Pietro Terracciano e Firenze è in subbuglio perché vuole De Gea. De Gea è il più forte portiere d’Italia, ma se Palladino ha deciso così è giusto che giochi Terracciano.

La Fiorentina ha fatto un gran mercato a gennaio, non è facile trovare gente come Fagioli a gennaio. Zaniolo? Ci sono dubbi sul ragazzo, c’è sempre un ‘ma’ su di lui. Il miglior allenatore che c’è in Italia? E’ Gasperini, non c’è dubbio”.