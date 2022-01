Da Firenze: "Vlahovic a Torino ma è positivo, ASL chiederà la denuncia"

Dusan Vlahovic è a Torino eppure il serbo - risultato positivo al Covid-19 da un test rapido venerdì poi confermato da un tampone molecolare sabato scorso - avrebbe dovuto seguire in linea di principio un iter diverso, prima di potersi trasferire ai piedi della Mole, scrivono quest'oggi i colleghi di Firenzeviola.it:

"Le norme del protocollo infatti parlano chiaro e spiegano che l’attaccante classe 2000, per regolamento, avrebbe dovuto svolgere un primo tampone di controllo soltanto nella giornata di domani, ovvero a 7 giorni esatti dal primo esame risultato positivo. Solo in caso di esito negativo, Vlahovic sarebbe stato autorizzato a interrompere la quarantena e a trasferirsi a Torino per svolgere le visite con la Juventus. Qualora dunque fosse dimostrato che Vlahovic ha terminato prima del tempo l’isolamento, dovrà partire d’ufficio da parte della ASL competente una denuncia alla procura della Repubblica".