Da Francoforte, Perillo: "Qui c'è gran rispetto per il Napoli, sarà importante un aspetto"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonello Perillo, vice direttore TGR RAI: "Eintracht-Napoli sarà una gara suggestiva, per la prima volta gli azzurri potrebbero approdare ai quarti. Qui a Francoforte c'è un cielo azzurrissimo, che ricorda la maglia del Napoli e questo è già un grande segnale! Qui in Germania c'è un grande rispetto per quanto sta facendo la formazione di Spalletti, ma a me preoccupa sempre una gara del genere. Importantissimo sarà l'approccio, ma sono convinto che sarà quello giusto. Spalletti è bravo nel tenere tutti sulla corda, così come tutto il gruppo sa che questa è un'occasione ghiotta. L'Eintracht è forte, ma non è una top. Il Napoli è favorito e arriva qui tirato a lucido. Il 'povero' Spalletti ha solo l'imbarazzo di chi schierare.