Da Genova: “Ballardini come il medico del Pronto Soccorso, ha guarito la squadra”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista di Radio Nostalgia, Beppe Brenzini: “E’ un Ballardini 4.0, è già arrivato quattro volte il medico del Pronto Soccorso Ballardini. Erano 2 anni che non allenava, ha avuto solo un paio di richieste e di scarsa categoria, quindi due anni senza denaro. Poi è arrivata la chiamata del Genoa per riparare ad un inizio di stagione pessimo. Lui ha accettato la proposta, è arrivato e da medico ha riparato e dato la sua terapia alla squadra che devo dire è guarita grazie a lui perchè l’organico è praticamente uguale ad inizio stagione.

Sulla formazione del Genoa: Pochi dubbi per Ballardini per la formazione che sfiderà domani il Napoli. In attacco da valutare Shomurodov che ha avuto un problema fisico, giocherà Destro insieme a uno tra Scamacca e Pjaca”.