Da Genova: "Samp s'è smarrita nelle ultime gare, non riesce a mantenere per 90'"

Mariagrazia Barile, giornalista genovese di Telenord, è intervenuta nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Quagliarella ha un rapporto strettissimo col Napoli, è orgoglioso di giocare la prima di campionato al 'Maradona'. Non è al meglio della condizione, vedremo se tornerà quello di inizio stagione. Fin qui la Samp non ha mai fornito prestazioni particolarmente convincenti. Si è un po' smarrita nelle ultime 5 giornate, non riesce a trovare i 90 minuti completi. E' una Sampdoria da luci e ombre. La Sampdoria sul campo Diego Armando Maradona avrà difficoltà, fare punti non farà semplice".