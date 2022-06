Da Genova: "Sirigu dodicesimo ideale per il Napoli. Ostigard? Uno che rischia molto"

"Cambiaso? Ha una grande corsa, una grande disponibilità e sa giocare a destra e a sinistra. Ha due piedi però da educare”.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Gessi Adamoli , giornalista sportivo de La Repubblica - Edizione di Genova ha parlato dei giocatori del Grifone in orbita Napoli: "Sirigu è svincolato e il Napoli non avrebbe problemi a metterlo sotto contratto. Sirigu sarebbe il dodicesimo ideale, Mancini l’ha sempre portato in Nazionale per questo ruolo. E’ molto serio, un vero uomo di spogliatoio e di rendimento. Non ha una grande percentuale di parate sui tiri col Genoa, ma è ancora affidabile.

Ostigard? Al Genoa è diventato un idolo, ha finito il campionato con la fascia da capitano. E’ molto grintoso e determinato, non è tanto alto ma di testa è uno dei più forti in assoluto di testa. Eccede un po’ troppo nel tackle ed è un difensore che rischia parecchio, tante è vero che col Milan ha preso due gialli in un quarto d’ora per due entrate scomposte. E’ diventato un idolo dei genoani quando nella gara contro la Roma ha strangolato Abraham. Il cartellino è del Brighton e il Genoa, pur avendolo valorizzato, l’ha incredibilmente perso. Al Genoa ha avuto un inizio faticoso, perché non era adatto alla difesa a tre.

Cambiaso? Ha una grande corsa, una grande disponibilità e sa giocare a destra e a sinistra. Ha due piedi però da educare”.