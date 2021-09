Da Genova: "Thorsby verso una maglia da titolare. La Samp gestirà le energie"

Anselmo Gramigni, giornalista genovese di Tuttosport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Thorsby dovrebbe esserci contro il Napoli. Ha recuperato. Magari non farà tutta la partita, ma dovrebbe essere tra i titolari. Askildsen e André Silva sono le alternative nel caso in cui il norvegese non potesse giocare. La Sampdoria comunque dovrà gestire anche le energie in vista dell'altro big match di domenica contro la Juventus".