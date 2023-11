Da Madrid, Prat: "Di Lorenzo sarebbe titolare nel Real Madrid, Kvara no"

Irati Prat, grande appassionato di calcio italiano e giovane firma di Marca, ha presentato in esclusiva per TuttoMercatoWeb.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Irati Prat, grande appassionato di calcio italiano e giovane firma di Marca, ha presentato in esclusiva per TuttoMercatoWeb.com la sfida di domani fra Real Madrid e Napoli durante la nostra visita alla redazione del celebre quotidiano spagnolo. "Credo che questa gara sia piuttosto scomoda per il Real", ha esordito il giornalista spagnolo. "La squadra di Ancelotti è già qualificata alle fasi finali, arriva a quest'incontro con numerosi infortuni e forse sta pensando più alla Liga che all'Europa in questo momento. Nel Napoli invece noto grande voglia di vincere, o comunque di pareggiare, per assicurarsi le fasi finali di Champions senza dover arrivare a giocarsele all'ultima giornata. Occhio, già all'andata gli azzurri hanno complicato non poco la vita ai blancos".

Come ha visto dalla Spagna l'avvicendamento in panchina fra Rudi Garcia e Walter Mazzarri? "Il Napoli di Mazzarri ha subito mostrato maggiore solidità e unità d'intenti, ho visto un gruppo più sano rispetto a quello di Rudi Garcia. Non è un caso che gli azzurri abbiano vinto su un campo molto complicato come quello di Bergamo nell'ultimo turno di campionato. Mazzarri per Madrid recupera bomber Osimhen e con la giusta pressione, insieme a tanta aggressività, secondo me può fare davvero male al Real Madrid".

C'è un giocatore del Napoli attuale che potrebbe fare il titolare a Madrid? "Ora come ora Kvara, anche se il discorso cambia se Vinicius Jr sta bene e non è infortunato. In quel caso per me giocherebbe il brasiliano e non certo il georgiano. Voglio fare quindi un altro nome e dico Di Lorenzo: sono convinto che il capitano azzurro potrebbe giocare titolare nel Real, andando a risolvere un problema datato come la condizione fisica spesso precaria di Dani Carvajal sulla fascia destra. Non dimentichiamoci infine del già citato Osimhen: oggi il 9 del Madrid è Joselu, il nigeriano farebbe senza dubbio comodo a mister Ancelotti in quel ruolo...".