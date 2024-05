Da Milano: "ADL deve stare calmo e lasciare tutto in mano a Conte"

Gian Luca Rossi, noto giornalista sportivo di fede interista, è intervenuto a 'Maracanà' ai microfoni di Tmw Radio.

Cosa può fare Conte al Napoli?

"Come fa a non essere contento dell'arrivo di Conte con Oriali e Lukaku? E con da giocare solo il campionato? Io francamente non posso crederci. De Laurentiis però deve stare calmo, non entrare nello spogliatoio e lasciare tutto in mano a Conte".

Lautaro rimarrà all'Inter?

"Non credo. A 12 mln l'anno, se è questa la cifra che chiede, proprio no. Io dico che l'Inter arriva poco sotto i 10 con i bonus, ma se pensa di avere 12 di parte fissa, dovrà portare un'offerta e saluterà".