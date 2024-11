Da Milano, Biasin: "Conte difficilmente sbaglia due gare di fila"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista di Libero: “I campioni di Italia sono preoccupati di affrontare il Napoli dopo la sconfitta contro l’Atalanta, anche perché qui a Milano ancora nessuno ha mai visto Antonio Conte sbagliare due partite di fila… Come sarà accolto da San Siro? Non immagino nulla di particolare, ci sarà un’accoglienza normale. Ha riportato lo Scudetto dopo tanto tempo, i tifosi si concentreranno più su Lukaku che è stato vissuto come un doppio tradimento. Inzaghi? E’ abituato a gestire il confronto costante con Conte, nonostante i numeri lo mettono già tra i più grandi della storia nerazzurra. A Milano basta un passo falso per ricevere qualche critica di troppo. I primi tempi le soffriva troppo, ora è più abituato a gestirle e a farsi trovare pronto.

Lukaku-Kvara? È un duo che preoccupa, perché la fase difensiva dell’Inter sta subendo tanto. Tutti riescono a dar fastidio alla difesa nerazzurra, quindi bisognerà essere molto bravi di reparto. Sono molto curioso quali saranno le scelte di Inzaghi là dietro, se confermerà De Vrij o rilancerà Acerbi, che lo scorso anno annullò Lukaku nei confronti contro la Roma.

Zielinski? C’ha messo un po’ ad inserirsi, ma ora fa parte dei 12-13 titolari di Inzaghi. Dà sempre il suo contributo, ma domenica il centrocampo è fatto: Barella-Calhanoglu-Mikhitaryan, per andare di garanzie. Chi ruberei dal Napoli? Se proprio devo, Buongiorno è un difensore che è il presente e il futuro del proprio club. Ma anche Politano, all’Inter fu mandato via proprio da Conte e ora si è rilanciato alla grande. Match Scudetto? È prestissimo, l’Atalanta va considerata nella lotta Scudetto così come Juventus e Milan. Di certo Inter-Napoli sarà molto, molto importante per una questione di punti e per l’arrivo della sosta. Chi vince va in pausa in vetta ed è fondamentale per una questione mentale”.