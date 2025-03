Da Milano, Ordine: "Avevo detto una cosa sul Napoli. Si è avverata"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto il giornalista Franco Ordine: "In questo trio di contendenti per lo scudetto gli scontri diretti giocheranno un ruolo decisivo. E questo deciderà il destino anche della Juventus e della classifica per le prime posizioni. Avevo detto nel lunedì post Como che il Napoli aveva toccato il punto più basso che ci sarebbe stata una reazione, come avviene un po’ anche in altre circostanze.

Devo dire che la partita contro l’Inter a me è piaciuta moltissimo, dove ho visto l’autorità del gioco, della personalità e della condizione fisica del Napoli. E questo costituisce una bella referenza per il finale di stagione. Penso che sarà una corsa scudetto molto attraente e interessante, ma gli azzurri non devono perdere punti per strada come purtroppo è capitato qualche volta. È evidente che non vincere da 5 partite pesa. Però la Fiorentina rappresenta l’occasione giusta.

La squadra di Palladino ha qualche difficoltà ma ci sono le condizioni utili per farlo. L’importante è che la frase detta da Conte, 'Se vogliamo, possiamo' sia diventato il mantra di tutto lo spogliatoio. Questo può fare sicuramente la differenza. L’ambiente napoletano, così come altrove, è che si abbatte facilmente, così come si esalta in maniera altrettanto semplice. L’Inter viene da tutti riconosciuta come la squadra più forte. Arrivare dietro di loro dopo il decimo posto non potrebbe essere altro che una nota di merito. In un ambiente sereno e maturo fallire lo scudetto non dovrebbe avere un effetto destabilizzante".