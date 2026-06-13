Allegri-Napoli, Scotto: "Ormai ci siamo. Firmerà a breve per un motivo"

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Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto fa il punto sulle tempistiche dell'arrivo al Napoli di Massimiliano Allegri, che deve ancora liberarsi dal Milan

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, sul suo canale YouTube ha parlato dell'arrivo di Massimiliano Allegri al Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Il Napoli comincerà la sua attività praticamente tra un mese, se vogliamo, perché il 17 luglio ci sarà la partenza per il ritiro di Dimaro. Immaginoche un paio di giorni prima il raduno, quindi tra anche più di un mese se ci sarà il raduno a Castelvolturno ed è lì che ovviamente il Napoli avrà bisogno di Allegri. Però il primo luglio inizia la stagione ufficiale, quindi il Napoli non può arrivare - ma credo nessun club professionistico - al primo luglio senza un allenatore e quindi ci siamo. Perché togliendo questo fine settimana, da lunedì 15 giugno, metà mese, bisogna risolvere la situazione per tutti i club.

E quindi il Napoli si deve muovere per annunciare Allegri ufficialmente e fargli firmare il contratto. Il motivo è chiaramente organizzativo, perché Allegri sta già di fatto lavorando come allenatore del Napoli, nel senso con le sue consulenze, con i suoi contatti, con la dirigenza, con il DS Manna, naturalmente, anche con il presidente De Laurentiis, che ricordiamo è sempre negli Stati Uniti. Però occorre anche la formalità, occorre anche la sicurezza, perché non si può mai sapere e solo un contratto scritto ovviamente sancisce un rapporto di lavoro ufficiale. E questo periodo di limbo dove Allegri non è né libero, né l'allenatore del Napoli, e né l'allenatore del Milan però legato al Milan... questo periodo non può durare troppo".