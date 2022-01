Da Milano, Ordine: "Napoli unica alternativa all'Inter, la cifra tecnica è straordinaria”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Ordine, giornalista: "Milan-Juve: la grande bruttezza, questo è stato il mio titolo. Le responsabilità vanno divise così: 50% le condizioni vergognose del terreno di gioco (a causa del calendario folle, perché se fai 7 partite in poco più di due settimane la situazione non può essere differente), l'altro 50% va diviso tra le due squadre. Se non tiri in porta non fai gol. Se cerchi di far quadrare i conti in una squadra che ha grandi problemi, devi capire da dove partire e Allegri è partito dalle fondamenta, ovvero la difesa.

Mourinho non è mai stato riconosciuto come un allenatore bravo a far giocare bene le proprie squadre, ma uno capace di dare ordine, motivazioni, privilegiando un altro tipo di aspetto. Dalla Roma si pretendeva che facesse fuoco e fiamme, grande spettacolo calcistico avendo a disposizione un'orchestra da paese. Appena migliorata la cifra tecnica complessiva, è migliorata anche la qualità delle giocate. Quando fai questo, avendo uno intrigante come Abraham, i risultati inevitabilmente arrivano.

L'unica vera alternativa all'Inter è il Napoli, la cifra tecnica complessiva è straordinaria. Quanto fatto dal Milan è una sorta di miracolo bis. Aveva potenziale l'Atalanta, però è dimezzata e quindi ha rallentato tanto. Bisogna stare attenti alla Juventus che può rientrare e ritrovare uno dei primi quattro posti".