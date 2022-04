Da Milano, Ordine: "Scudetto perso dal Napoli? C'è un dato che è inquietante"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Ordine, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Ordine, giornalista: “Il Napoli aveva tutto per vincere, ma io non dimentico quello che è successo. Non posso dimenticare il grosso numero di infortunati e aver perso Osimhen, Koulibaly e Anguissa per tanto tempo. Mettendo insieme questi dati vediamo che non è stato un vero e proprio suicidio calcistico. Il dato inquietante sono i tanti punti persi in casa. L’unica spiegazione la ritrovo nelle caratteristiche della squadra, è mancato nel tempo aver previsto e trovato una soluzione alternativa al sistema di gioco iniziale, che aveva comunque dato frutti importanti.

Radu? Capisco una errore se te la butti dentro da solo. Se capita a Buffon e Donnarumma, può capitare anche a Radu. Ma non è una papera, bensì un infortunio ed è il capriccio del calcio. Il calcio ha una sua anima e non la devi mortificare. Lo scorso anno il tentativo del Napoli di rinviare Juventus-Napoli finì con una vittoria dei bianconeri. Se l’Inter non avesse fatto tutti questi ricorsi con il Bologna probabilmente sarebbe andata in modo diverso".