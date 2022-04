Da Milano, Ordine: "Telenovela Osimhen? Pettegolezzi da spogliatoio, non contano nulla"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Ordine, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Ordine, giornalista: "Telenovela Osimhen? Sono cose sempre esistite, inutile farne vittimismo per un titolo. Sono solo pettegolezzi da spogliatoio, non contano nulla. Oggi le quote dei bookmakers danno l’Inter nuovamente favorita per lo scudetto, io non ho mai cambiato idea: Inter e Napoli sono favorite, Milan terzo. Continuo ad avere quest’idea, piantata sulla base dei fatti. Do 40% all’Inter, 40% al Napoli e 20% al Milan per le possibilità scudetto. Il problema vero di fondo che purtroppo tra gli interisti si ignora è la malsana idea secondo cui, siccome hai subito qualche torto negli anni passati, tutto quello che di buono ti viene regalato è una giustificazione. Gli interisti non sono piangioni, dicono che sia dovuto per riparare agli anni passati. Deferimenti Napoli? Nessuna ripercussione, non credo proprio. Non ci sono state conseguenze sulla classifica quando non venivano pagati gli stipendi, figuriamoci ora. Bologna-Milan? È successo già altre volte: l’anno scorso se il Milan vinceva con il Cagliari aveva già la Champions assicurata. Quando ha la pressione addosso vengono fuori tutti i vizi di gioventù, quando invece tutti li considerano spacciati rialzano la testa. Napoli ora o mai più? Pensarla così sarebbe un errore, il problema vero è l’età media della squadra perché è nel pieno della sua maturità. Però nello sport ora o mai più non si dice mai".