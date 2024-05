Da Milano, Pellegatti: "Se dovesse andare via Maignan, vorrei Caprile"

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, è intervenuto ai microfoni di TvPlay parlando del mercato rossonero.

"Emerson Royal? No, non è fattibile. 30 milioni per il difensore di fascia…Se dovesse andare via Maignan, io sono per Caprile.

Diego Costa vale 45 milioni, il Milan può mai spendere così tanto per un portiere? Montipò mi piace, buon portiere, ma vorrei qualcosa…Al Milan si ambisce a qualcosa di diverso. Se dovesse andare via Maignan, prendiamo un portiere italiano, visto che ora ce ne sono”.