Da Milano, Ravezzani: "Polonia vomitevole, ma quanto è scarsa? E l'Italia a casa"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Ravezzani, giornalista: "Sono rimasto allibito da quanto sia scarsa la Polonia, è stata vomitevole! Non pensavo potesse giocare così male una Nazionale, e noi siamo rimasti a casa... Una squadra nasce sulla spina dorsale di giocatori come Zielinski, Szczesny e Lewandowski: è davvero incomprensibile come sia stato sprecato tutto questo talento. L'Argentina è sembrata uno squadrone al confronto con questa Polonia. La favorita al Mondiale? La Francia ha ancora qualcosina in più se guardiamo la rosa, molto se paragoniamo a Argentina e Brasile. La Serie A? Spero che la sosta possa aiutare il Napoli a capitalizzare il vantaggio avuto finora.